Lionel Messi zaczął właśnie drugi sezon w PSG. W niedzielny wieczór Argentyńczyk zdobył bramkę w wygranym starciu z FC Nantes (4:0). Doświadczony zawodnik ma ambitne plany związane z sezonem 2022/2023.

Lionel Messi liczy na kolejne trofea w trakcie swojej kariery w najbliższej kampanii

35-latek chce wygrać Lige Mistrzów, a także mundial w Katarze

Pozytywny materiał na temat Argentyńczyka został opublikowany na łamach L’Equipe

Messi znów z radością z gry

Lionel Messi trafił do PSG latem minionego roku na zasadzie wolnego transferu z FC Barcelony. Argentyńczyk w nieprzyjemnych okolicznościach rozstał się z klubem z Camp Nou. 35-latek według L’Equipe przed startem nowej kampanii ligowe czuje się jednak o wiele lepiej, niż to miało miejsce latem 2021 roku.

Niewykluczone, że wpływ na pozytywniejsze nastawienie Messiego ma zmiana na stanowisku trenera. Maurizio Pochettino został zastąpiony przez Christophe’a Galtiera. Możliwe, że częściowo decyduje o tym też odejście Angela Di Marii z klubu. Zmiana klubu przez rodaka Messiego sprawiła, że była gwiazda Barcelony musiała bardziej otworzyć się na resztę kolegów z zespołu, twierdzi L’Equipe.

Messi w pełni przystosował się do PSG – ma wielkie plany na sezon 2022/23. Zawodnik chce wygrać Ligę Mistrzów z ekipą z Paryża, a także wygrać mundial z reprezentacją Argentyny.

Francuscy dziennikarze jednocześnie dają do zrozumienia, że w momencie, gdy wyniki PSG będą satysfakcjonujące, to Messi może zdecydować się na aktywowanie przedłużenia kontraktu z aktualnymi mistrzami Francji o kolejne 12 miesięcy. Chociaż brany pod uwagę jest też scenariusz z powrotem piłkarza do Barcelony lub transferem do Interu Miami.

Messi wywalczył swoje 41. trofeum w karierze dzięki niedzielnej wiktorii PSG nad Nantes.

