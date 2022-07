Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi i Neymar

PSG nie pozostawiło Nantes złudzeń w niedzielnym meczu, którego stawką był Superpuchar Francji. Paryżanie wygrali w Izraelu 4:0.

Cztery gole zobaczyliśmy w meczu o Superpuchar Francji

Wszystkie z trafień były autorstwa graczy PSG

Pierwsze trofeum z drużyną wygrał nowy trener paryżan Christophe Galtier

Błysk geniuszu duetu Messi – Neymar

Bloomfield Stadium było gospodarzem niedzielnego meczu o Superpuchar Francji. Do walki o to trofeum w Izraelu stanęli PSG (triumfator Ligue 1) i Nantes (zwycięzca Pucharu Francji).

Niekwestionowanym faworytem byli rzecz jasna paryżanie. Tym bardziej, że trener Christophe Galtier desygnował do gry najmocniejszą możliwa jedenastkę. Od pierwszej minuty na boisku oglądaliśmy między innymi Leo Messiego. Argentyńczyk do siatki w 22. Minucie, gdy w polu karnym z łatwością przedryblował przeciwnika i wykorzystał fakt, że bramkarz był wysunięty.

🔥 LEO MESSI 🔥



Paris Saint-Germian prowadzi z FC Nantes w meczu o Superpuchar Francji 🏆 po golu Argentyńczyka! ⚽️ Spotkanie możecie oglądać w Eleven Sports 2. #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/o6cRig0OH6 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 31, 2022

Przy golu na 1:0 asystę chciał mieć Neymar, który zagrał w kierunku Messiego. Podanie próbował przeciąć gracz Nantes, przez co to on sprawiał, że Argentyńczyk miał wyśmienitą sytuację. Brazylijczyk powetował sobie to tuż przed zejściem do szatni. Neymar podszedł do rzutu wolnego i nie zmarnował sytuacji. Przymierzył cudownie w lewy górny róg bramki i na przerwę mistrz Francji schodził wygrywając 2:0.

W⚽️⚽️⚽️W



🇧🇷 Neymar trafia do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego w meczu o Superpuchar Francji! 😍 Co za precyzja! 🎯



Już teraz zapraszamy na drugą połowę tego spotkania! 🔥#modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/mFZ93JYfi7 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 31, 2022

Faworyt dopełnił formalności

Po zmianie stron spotkanie wyglądało bardzo podobnie. Zmniejszyła się optyczna przewaga PSG, które powiększało zaś swój dorobek bramkowy. W 57. minucie zadbał o to Sergio Ramos. Hiszpan znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze i do siatki trafił piętą. Czwarty cios mistrz Francji zadał w 82. minucie z rzutu karnego podyktowanego za faul, którego dopuścił się Jean-Charles Castelletto (dostał czerwoną kartkę). Odpowiedzialność na siebie wziął Neymar. Brazylijczyk trafił w prawy róg bramki. Nantes oddało tylko dwa celne strzały w meczu. Nie było w stanie nawiązać walki z PSG, które zwyciężyło 4:0 i odebrało Superpuchar Francji.