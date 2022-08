fot. PresssFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe znalazł się na liście zawodników nominowanych do wygrania Złotej Piłki. Mistrz świata z 2018 roku zabrał głos w tej sprawie, przyznając, że w przeszłości uwielbiał śledzić rywalizacji o miano najlepszego piłkarza świata między Leo Messim a Cristiano Ronaldo.

W piątek światło dzienne ujrzała lista z zawodnikami nominowanymi do wygrania Złotej Piłki

W gronie kandydatów do wygrania prestiżowej nagrody znajduje się między innymi Kylian Mbappe

Mistrz świata z 2018 roku wrócił pamięcią do rywalizacji o prestiżowe wyróżnienie pomiędzy Messim a Ronaldo

Mbappe o Messim i Ronaldo

Kylian Mbappe jest jednym z głównych kandydatów do wygrania Złotej Piłki. Jednocześnie w gronie zawodników nominowanych do wygrania prestiżowej nagrody zabrakło po raz pierwszy od 2015 roku Lionela Messiego. Głos w tej sprawie zabrał reprezentant Francji.

– Złota Piłka to bilet do wielkiego świata. Jeśli chodzi o przedstawicieli mojego pokolenia, dla nas Złota Piłka to przede wszystkim walka Messiego z Ronaldo. Jeśli spojrzymy jeszcze dalej w przeszłość, to można sobie przypomnieć Ronaldinho. Dwaj pierwsi jednak zdecydowanie przyćmili inne rywalizacje. Każdego roku wszyscy zastanawiali się, kto zdobędzie nagrodę. To było coś niesamowitego – mówił Mbappe cytowany przez L’Equipe.

Ostatnią Złotą Piłkę wygrał Lionel Messi, który wyprzedził między innymi Roberta Lewandowskiego. W tym roku oprócz gwiazdy reprezentacji Francji szanse na zwycięstwo mają też: Erling Haaland, Mohamed Salah, Thibaut Courtois, czy przede wszystkim Karim Benzema, który jest uważany za zdecydowanego faworyta do Złotej Piłki.

