fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe według informacji hiszpańskiej Marki odrzucił kolejną ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata z PSG. Podobno najnowsza propozycja klubu z Paryża nie zawierała podwyżki wynagrodzenia, ale zapewniała piłkarzowi możliwość rozstania z klubem w dowolnym momencie po mundialu w Katarze.

Kylian Mbappe wygląda na to, że jest coraz bliżej pożegnania się z Paris Saint-Germain

Marca podaje, że 23-latek odrzucił kolejną ofertą klubu z Paryża w sprawie przedłużenia umowy

Zawodnik ma kontrakt ważny do końca sezonu

Mbappe konsekwentny w swoim postanowieniu

Kylian Mbappe ma umowę ważną z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Tymczasem już wcześniej pojawiły się informacje, że zawodnik dał słowo przedstawicielom Realu Madryt w sprawie transferu. Mistrz świata z 2018 roku ma zasilić szeregi Los Blancos latem na zasadzie wolnego transferu.

Przedstawiciel La Liga już latem minionego roku poczynił kroki, mające na celu pozyskanie Mbappe. Żadna z lukratywnych ofert Realu nie znalazła jednak uznania u sterników PSG. Zawodnik może rozstać się z klubem z Paryża na zasadzie wolnego transferu, co bez wątpienia byłoby ogromnym ciosem dla działaczy klubu z Ligue 1.

Zobacz także: Real zachowuje spokój i nie ponagla Mbappe

Mbappe dołączył do PSG w 2017 roku z AS Monaco. Najpierw na zasadzie wypożyczenia. Tymczasem w 2018 roku klub z Paryża sfinalizował transfer definitywny. Ostatnio reprezentant Francji dał się zapamiętać z gola w ostatnich fragmentach meczu z Królewskimi w 1/8 finału Ligi Mistrzów. PSG dzięki temu trafieniu jest bliżej awansu do ćwierćfinału rozgrywek.

Mbappe w tej kampanii rozegrał 33 mecze, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 22 bramki, a ponadto zaliczył 16 asyst.

Czytaj więcej: Man Utd stoczy bitwę z Realem Madryt o trenera PSG