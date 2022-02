fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z PSG tylko do końca czerwca tego roku. Reprezentant Francji nie wyraził chęci podpisania nowej umowy z klubem z Ligue 1. Tym samym Real Madryt wydaje się pewny pozyskania zawodnika. Goal.com przekazał, że Francuz dał już podobno słowo sternikom Królewskich w sprawie transferu do ekipy z La Liga.

Kylian Mbappe jest coraz bliżej rozstania z PSG

Goal.com sugeruje, że Francuz dał już słowo działaczom Realu Madryt w sprawie zmiany klubu

23-latek wyceniany na 160 milionó euro zmieni prawdopodobnie pracodawcę na zasadzie wolnego transferu

Mbappe coraz bliżej Realu

Kylian Mbappe według medialnych informacji naciskał na zmianę klubu już latem minionego roku. Real Madryt złożył wówczas trzy konkretne oferty w sprawie piłkarza. Aczkolwiek decydenci Paris Saint-Germain odrzucili lukratywne propozycje ze strony klubu z La Liga.

PSG udało się nie rozstać z Mbappe rok przed wygaśnięciem jego kontraktu. Nic jednak nie wskazuje na to, aby doszło do porozumienia w sprawie nowej umowy zawodnika. Wygląda zatem na to, że Francuz latem zmieni pracodawcę na zasadzie wolnego transferu.

Paryski klub już złożył kilka ofert Mbappe w sprawie nowej umowy. Zawodnik jednak konsekwentnie odmawia parafowania nowego kontraktu. Goal.com twierdzi, że mistrz świata z 2018 roku dał już słowo przedstawicielom Los Blancos. Real jednocześnie ze spokojem wyczekuje, kiedy Mbappe zakotwiczy w stolicy Hiszpanii, co ma mieć miejsce przed startem sezonu 2022/2023.

23-latek w tym sezonie rozegrał 22 spotkania, notując w nich 22 trafienia. Ponadto na koncie piłkarza jest 16 asyst. Rynkowa wartość Mbappe wynosi 160 milionów euro.

