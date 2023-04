Paris Saint-Germain w tym sezonie walczy o mistrzostwo Ligue 1. Na dzisiaj stołeczna ekipa ma osiem oczek przewagi nad Olimpique Marsylia. L'Equipe daje natomiast do zrozumienia, że nie jest przesądzony powrót Leandro Paredesa do Paryża po sezonie z wypożyczenia do Juventusu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos i Kylian Mbappe

Leandro Paredes nie jest zawodnikiem mile widzianym w PSG

L’Equipe podaje, że Kylian Mbappe i Sergio Ramos są przeciwni powrotowi 28-latka do Paryża

Argentyńczyk jest obecnie na wypożyczeniu w Juventusie

“Nie dla powrotu Paredesa do PSG”

Paris Saint-Germain może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. Wygląda na to, ze Chrostophe Galtier opanował kryzysową sytuację. Szokujące wieści przekazują natomiast francuscy dziennikarze.

L’Equipe daje do zrozumienia, że największe gwiazdy w klubie z Parc des Princes nie darza sympatią Leandro Paredesa. Wygląda na to, że Argentyńczyk po zakończeniu okresu wypożyczenia do Juventusu nie wróci do PSG.

Sergio Ramos i Kylian Mbappe nie są zwolennikami powrotu Leandro Paredesa do Paryża. Hiszpan cały czas ma w pamięci konfliktową sytuację z Argentyńczykiem w trakcie jednego z meczów w Lidze Mistrzów przeciwko Juventusowi.

Paredes to zawodnik, który aktualnie jest na wypożyczeniu w klubie z Serie A. Medialne doniesienia sugerują, że Juventus nie wykupi 28-latka, mającego ważną umowe z PSG do końca czerwca 2024 roku.