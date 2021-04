Lyon odpowiedział rywalom w walce o tytuł

Olympique Lyon nie sprawił zawodu swoim kibicom i pokonał 2:1 FC Nantes w ostatnim meczu 33. kolejki Ligue 1. Dzięki tej wygranej drużyna Rudiego Garcii odrobiła dwa punkty do prowadzącego w tabeli Lille i traci do niego tylko trzy oczka.

Lyon przed pojedynkiem z Nantes znał wyniki innych spotkań z udziałem rywali w walce o mistrzowski tytuł. Już w piątek punkty straciło liderujące Lille, na co zwycięstwami odpowiedzieli piłkarze Paris Saint-Germain i AS Monaco. Drużyna Rudiego Garcii zdawała sobie sprawę, że w niedzielny wieczór musi zapisać na swoje konto komplet punktów.

Mecz ułożył się po myśli Lyonu, który już w piątej minucie objął prowadzenie. Po świetnym podaniu Lucasa Paquety do piłki w polu karnym dopadł Memphis Depay i posłał ją do siatki obok bezradnego bramkarza. W 37. minucie reprezentant Holandii zdobył drugiego gola, tym razem pewnie egzekwując rzut karny. Wynik 2:0 dla gości utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Kwadrans po przerwie Nantes odzyskało nadzieje na sprawienie w tym meczu niespodzianki. Kontaktowego gola zdobył Nicolas Pallois, który z bliska skierował piłkę do bramki po interwencji bramkarza Lyonu. Jak się później okazało była to ostatnia bramka tego spotkania.