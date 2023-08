IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique niedawno został nowym szkoleniowcem PSG

Od pewnego czasu klub mierzy się z ciągłymi problemami

Hiszpan rozważa opuszczenie ławki trenerskiej Paryżan z kilku powodów

Luis Enrique podejmie szokującą decyzję? Rozważa opuszczenie PSG

Luis Enrique 5 lipca 2023 roku oficjalnie objął funkcję szkoleniowca Paris Saint-Germain. Hiszpan ma wyznaczony jasny cel – zdobyć Ligę Mistrzów. Jednak najnowsze informacje mogą szokować. Ponoć po niespełna miesiącu 53-latek rozważa opuszczenie ekipy mistrza Francji.

Jak się okazuje, Hiszpan jest niezadowolony z pobytu w klubie. Drażnią go ciągłe afery, przez które atmosfera od dłuższego czasu pozostaje bardzo napięta.

Wymienia się trzy główne powody, dlaczego 53-latek chciałby zrezygnować z prowadzenia Paryżan. Po pierwsze o odejściu z PSG przez sprawy osobiste myśli jego prawa ręka i asystent – Rafel Pol. Po drugie władze klubu kwestionują przyszłość Luisa Camposa i szykują się do zwolnienia portugalskiego dyrektora sportowego. Przypomnijmy, że to właśnie on odpowiadał za ściągnięcie Enrique do klubu. Po trzecie męczący dla szkoleniowca jest ciągły bałagan z Kylianem Mbappe.