Lille przez długi czas przegrywało z Montpellier, ale w końcówce remis dla lidera francuskiej ekstraklasy zapewnił Luiz Araujo (1:1). Niezależnie od niedzielnego meczu Paris Saint-Germain z Saint-Etienne, gracze trenera Galtiera pozostaną na pierwszym miejscu w tabeli.

Lille straciło punkty, ale pozostanie liderem

Podopieczni szkoleniowca Cristophe’a Galtiera podchodzili do piątkowego starcia po dwóch ważnych zwycięstwach nad Metz i Paris Saint-Germain. Lider Ligue 1 był faworytem pojedynku, ale Lille szybko utraciło bramkę. W 21. minucie do perfekcyjnego podania prostopadłego dopadł Gaetan Laborde. Francuz popisał się trudnym, posłanym na wysokości kolana dośrodkowaniem. Jego adresat, stojący przed pustą bramką Andy Delort nie miał problemów ze skierowaniem jej do siatki. Był to drugi gol z rzędu w wykonaniu Algierczyka, który trafił do siatki również tydzień temu w pojedynku z Olympique’em Marsylią.

Lille było nieco ospałe, ale mimo tego gospodarze częściej grali piłką i stworzyli sobie kilka niezłych szans. W jednej z nich, już w drugiej połowie, Jonas Omlin popisał się wielkim kunsztem przy strzale Jonathana Bamby. Podopieczni Galtiera osiągnęli cel dopiero w samej końcówce. Zeki Celik zabawił się z lewym obrońcą Montpellier i przerzucił całe pole karne. Tam czekał już Luiz Araujo. Stoper nie zdążył do niego dojść, a Brazylijczyk efektownym uderzeniem zewnętrzną częścią stopy przywrócił status quo.

Lider nie wygrał, ale dzięki późnej bramce nieoczywistego bohatera, po 33. kolejce nie zmieni się lider francuskiej ekstraklasy. W niedzielę goniących Lille paryżan czeka niełatwe starcie z Saint-Etienne, ale nawet jeśli podopieczni Pochettino wygrają, będą tracić punkt do Les Dogues.