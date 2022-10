PressFocus Na zdjęciu: Bradley Locko

Wyniki 11. kolejki Ligue 1. Gracze Lorient tylko zremisowali z Reims 0:0. Tym samym gospodarze nie zanotowali siódmej kolejnej wiktorii. W drugiej sobotniej potyczce Lens wygrało z Montpellier 1:0 i awansowało na trzecie miejsce w tabeli. W barwach gospodarzy przez 59 minut grał Przemysław Frankowski. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Bez goli na terenie Morszczuków, Said bohaterem Lens

Gracze Lorient rywalizowali z Reims. Pierwsza połowa tego spotkania niestety nie była wielkim widowiskiem i zakończyła się bezbramkowym remisem. W 46. minucie drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną, został ukarany Dion Lopy. Od tego wydarzenia goście musieli radzić sobie w dziesięciu. Gospodarze nie wykorzystali tego faktu i finalnie tylko zremisowali 0:0. Warto dodać, że przyjezdni kończyli to starcie… w dziewięciu, ponieważ w doliczonym czasie gry czerwony kartonik za ostry faul zobaczył też Emmanuel Agbadou.

Lens podejmowało Montpellier. W szeregach gospodarzy od pierwszej minuty grał Frankowski. Podobnie, jak w pierwszej sobotniej potyczce, także tutaj do przerwy nie zobaczyliśmy ani jednego trafienia. W 59. minucie Frankowski zszedł z murawy. Kilkadziesiąt sekund potem gospodarze wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się zaś Wesley Said. Gościom nie udało się odwrócić losów tej potyczki i to gospodarze skromnie triumfowali. Dla Montpellier to druga kolejna porażka. Warto dodać, że Łukasz Poręba (Lens) wszedł na ostatnie sekundy.

Wyniki 11. kolejki

Lorient – Reims 0:0

Lens – Montpellier 1:0 (0:0)

Wesley Said (61′)