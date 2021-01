Dyrektor sportowy PSG, Leonardo przyznaje, że decyzja o zwolnieniu Thomasa Tuchela nie została podjęta z dnia na dzień. Działacze paryskiego klubu są przekonani, że zatrudniając Mauricio Pochettino powierzyli zespół we właściwe ręce.

Zarząd Paris Saint-Germain zdecydował się na zmianę szkoleniowca w trakcie sezonu. Mauricio Pochettino zastąpił w grudniu Thomasa Tuchela, któremu już jakiś czas temu stracił zaufanie swoich przełożonych.

– Tuchel spodziewał się, że po sezonie nie przedłużymy z nim kontraktu. Zamiast czekać do końca rozgrywek postanowiliśmy nieco uprzedzić fakty i podziękować mu wcześniej – wyjaśnił dyrektor sportowy PSG, Leonardo. – Nie była to jednak nagła decyzja, bo coś tym komuś pokazać. Nie sądzę, by Tuchel był zaskoczony – dodał.

Duże nadzieje względem Pochettino

Teraz paryżanie zamierzają wykazać się cierpliwością w stosunku do Mauricio Pochettino. Były opiekun Tottenhamu otrzymał duży kredyt zaufania.

– Taki klub jak Paryż musi mieć swoją tożsamość i zespół musi to pokazywać na boisku. Nie jest to jednak coś, co nowy szkoleniowiec jest w stanie wypracować w ciągu paru tygodni. Na to potrzeba często lat. Wierzę jednak, że obecność Pochettino nam w tym pomoże i sprawi, że styl, jaki tu wypracuje będzie dobrze współgrał z DNA naszego klubu – zaznaczył Leonardo.

Paryżanie są na czele tabeli Ligue 1 i mają tyle samo punktów co drugie Lille. Zespół ten ze stolicy wygrał trzy mecze z rzędu, ostatnio ogrywając 1:0 Angers.