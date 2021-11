Ligue 1: niedziela gości – podsumowanie 15. kolejki Ligue 1

Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Wyniki 15. kolejki Ligue 1. Niedziela w lidze francuskiej upłynęła pod znakiem zwycięstw gości. Z siedmiu meczów, w czterech triumfowali przyjezdni.

Koszmar gospodarzy

Zaczęło się od Paris Saint-Germain, które na Stade Geoffroy-Guichard pokonało AS Saint-Etienne. Co prawda gospodarze wyszli na prowadzenie w 23. minucie po trafieniu Denisa Bouanga, ale czerwona kartka dla Timothee Kolodziejczaka w 45. minucie zmieniło wszystko. Osłabieni brakiem jednego gracza, gracze z Saint-Etinne nie byli w stanie przeciwstawić się PSG, w którego barwach kapitalny mecz rozegrał Leo Messi, który asystował przy wszystkich trzech golach dla paryżan.

Trzy punkty z Bordeaux wywiozło również Brest, dla którego była to czwarta wygrana z rzędu. Girondins co prawda prowadziło do przerwy, ale gościom wystarczyło sześć minut, aby zdobyć trzy “oczka”.

Ze zwycięstwem z delegacji wróciło Rennes FC, które najmocniej naciska na prowadzące PSG. Zwycięstwo z Lorient nie przyszło jednak łatwo piłkarzom z Bretanii. Dwa gole podopieczni Bruno Genesio zdobyli dopiero w ostatnim kwadransie. Olympique Lyon z kolei Stade de le Mosson, wygrywając 1:0. Faktem jest jednak, że to Montpellier HSC było zespołem lepszym.

Rozczarowało AS Monaco, które tylko zremisowało z RC Strasbourg (1:1). Dla drużyny z Księstwa był to już czwarty mecz bez zwycięstwa.

Honor gospodarzy uratowało Reims FC, które pokonało skromnie Clermont Foot 63, a także Olympique Marsylia, który wygrał z Troyes.

Wyniki 15. kolejki Ligue 1

AS Saint-Etienne-Paris Saint Germain 1:3 (1:1)

Bramki: Denis Bouanga (23) – Marquinhos (45, 90), Di Maria (79)

Girondins Bordeaux – Stade Brestois 1:2 (1:0)

Bramki: Stian Gregersen – Jeremy Le Douaron (60, 66)

FC Lorient – Stade Rennais 0:2 (0:0)

Bramki: Gaetan Laborde (75), Jeremy Doku (78)

AS Monaco – RC Strasbourg 1:1 (1:0)

Bramki: Wissam Ben-Yedder (45) – Ludovic Ajorque (47)

Stade de Reims – Clermont Foot 1:0 (0:0)

Bramka: Konan Ghislan (90)

Montepellier HSC – Olympique Lyon 0:1 (0:1)

Bramka: Lucas Paqueta (17)

Olympique Marsylia – Troyes 1:0 (0:0)

Bramka: Pol Lirola (77)