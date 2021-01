Fala krytyki spada od dłuższego czasu na barki napastnika Paris Saint-Germain, Kyliana Mbappe. W obronę reprezentanta Francji postanowił wziąć nowy szkoleniowiec paryskiego klubu, Mauricio Pochettino.

Fakty są takie, że w ostatnich siedmiu meczach Kylian Mbappe trafił do siatki tylko dwukrotnie. Brak skuteczności to zresztą nie jedyny problem 22-letniego napastnika. Media zauważają, że ostatnio przytrafiły mu się dwa mecze, gdy nie oddał nawet strzału na bramkę. Było tak chociażby w spotkaniu Superpucharu przeciwko Marsylii. Mbappe rzadko kreuje też dobre sytuacje dla swoich kolegów z zespołu.

Mistrza świata w mediach skrytykował między innymi dawny zawodnik i trener PSG, Jean-Michel Larque. Stwierdził on, że 22-latek skupiał się w meczu z Marsylią na dryblingach, a nie na pracy dla swojego zespołu. Dodał, że prezentując taką postawę nie powinno być dla niego miejsca w Paryżu.

Pochettino docenia swojego napastnika

W obronę swojego podopiecznego wziął Mauricio Pochettino. – Ja z formy Mbappe jestem zadowolony. Ciężko pracuje dla drużyny i nie mam mu nic do zarzucenia, jeśli chodzi o jego zaangażowanie w meczu z Marsylią – powiedział.

– W ostatnich trzech meczach Kylian grał po 90 minut. Gdybym miał do niego jakieś zastrzeżenia, to na pewno występowałby rzadziej. Zawsze widzimy możliwość poprawy i jeszcze lepszej gry, ale braku zaangażowania u Kyliana nie widzę. Oczekiwania wobec niego są wielkie i taki gracz jak on zawsze znajduje się na świeczniu. Jestem pewny, że niebawem odpowie strzelając gole i notując asysty – zaznaczył Pochettino.