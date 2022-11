fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Koszmar Adama Buksy trwa. Już jakiś czas temu napastnik stracił szanse na wyjazd do Kataru. Teraz okazuje się, że jego absencja może potrwać nawet kilka miesięcy.

Adam Buksa doznał kontuzji stawu skokowego

W grę wchodzi operacja, która oznacza nawet trzymiesięczną przerwę

W obecnym sezonie napastnik rozegrał cztery mecze dla Lens

Kolejne fatalne wieści dla Buksy

Adam Buksa znajdował się w gronie kandydatów do wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze. Jego postawa w reprezentacji Polski dotychczas była zadowalająca, bowiem w dziewięciu spotkaniach aż pięciokrotnie trafiał do siatki. Niedawno dowiedzieliśmy się, że napastnika na pewno zabraknie na mundialu.

Buksa pauzował od początku sezonu na skutek kontuzji kostki. Do gry wrócił we wrześniu i zdążył wystąpić w czterech spotkaniach. Jego szczęście nie trwało długo, bowiem problemy zdrowotne szybko do niego wróciły. Reprezentant Polski doznał urazu stawu skokowego, co ostatecznie wykluczyło jego szanse na udział w turnieju.

Zimową przerwę Buksa miał przeznaczyć na powrót do odpowiedniej formy fizycznej, tak aby pomóc Lens po nowym roku. Niepokojące wieści w jego sprawie przekazał trener francuskiego klubu Franck Haise. W przypadku napastnika bardzo prawdopodobna jest operacja, która może spowodować nawet trzymiesięczną absencję.

– Na początku następnego tygodnia przejdzie rozmowę z chirurgiem. Operacja jest prawdopodobna. Może oznaczać dość długą absencję – jakieś trzy miesiące – stwierdził szkoleniowiec Lens.

Tego lata Buksa przeniósł się do Lens za kwotę sześciu milionów euro. Wcześniej grał dla amerykańskiego New England Revolution.

