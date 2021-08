Historyczny moment stał się faktem, Messi zadebiutował w PSG!

Lionel Messi zadebiutował w niedzielny wieczór w koszulce Paris Saint-Germain. Argentyńczyk rozegrał jednocześnie swój pierwszy w historii mecz w innej drużynie niż FC Barcelona. 34-latek pojawił się na boisku w starciu przeciwko Reims w 64. minucie, zmieniając Neymara.

29 sierpnia na stałe zapisze się w historii piłki nożnej, bo to dzień, w którym Lionel Messi zasmakował gry w innym klubie niż FC Barcelona

Reprezentant Argentyny pojawił się na boisku w rywalizacji z Reims przy wyniku 2:0 dla PSG po dwóch golach Kyliana Mbappe

Pierwsze spotkanie w Parku Książąt urodzony w Rosario piłkarz może rozegrać po przerwie na mecze reprezentacyjne

Messi zagrał w PSG

Lionel Messi tego lata zmienił barwy klubowe, rozstając się z Blaugraną po ponad 20 latach. FC Barcelona była zmuszona pożegnać zawodnika z powodów finansowych.

Z nowym pracodawcą Messi związał się kontraktem na dwa lata, tworząc w nim prawdziwy dream team. Oprócz Argentyńczyka w ekipie wicemistrzów Ligue 1 są między innymi: Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Georginio Wijnaldum, czy Marco Verratti.

Do nowej drużyny Messi trafił jak zwycięzca Copa America. Argentyna w finale pokonała Brazylię. Po tym turnieju Messi udał się na wakacje do Miami i na Ibizę. Dopiero od kilku tygodniu piłkarz bierze udział w treningach. To miało wpływ na odroczenie w czasie jego pierwszego występu w koszulce PSG.

Niewykluczone natomiast, że już 12 września Messi rozegra pierwsze ligowe spotkanie w szeregach teamu z Paryża na Parc des Princes. Rywalem PSG będzie wówczas Clermont, które jak na razie pozostaje bez porażki.

JEST I ON! 😎



Leo Messi debiutuje w barwach PSG❗

Zapraszamy do Eleven Sports 2! 👀#modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/gSxipUMyeX — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 29, 2021

