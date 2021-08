Do zamknięcia okienka transferowego zostało coraz mniej czasu. Do tej pory sfinalizowanych zostało już kilka kosmicznych transakcji, co może świadczyć o tym, że jesteśmy świadkami jednej z najlepszych sesji transferowych w historii piłki nożnej. Niemniej kilka ciekawych transferów może się jeszcze zdarzyć.

Okienko transferowe jest na finiszu, ale wciąż realne są ciekawe transakcje

Tego lata kluby zmienili juz giganci piłki nożnej na czele z Leo Messim i Cristiano Ronaldo

Niewykluczone, że jeszcze w kończącej się sesji transferowej pracodawcę zmieni Kylian Mbappe

Kosmiczne okienko transferowe

Niewiele ponad 48 godzin pozostało do zamknięcia okienka transferowego. Tego lata kluby zmienili już Lionel Messi, który z Barcelony trafił do PSG. Ostatnio Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United z Juventusu. Tymczasem Jack Grealish i Romelu Lukaku wzmocnili odpowiednio Manchester City i Chelsea. Lista świetnych transferów jest długa, a to jeszcze nie koniec. Poniżej prezentujemy listę 10 możliwych transferów, które mogą mieć jeszcze miejsce tego lata.

Kylian MBAPPE (z Paris Saint-Germain do Realu Madryt)

Saga związana z przyszłością mistrza świata z 2018 roku trwa od dobrych kilku miesięcy. Kylian Mbappe konsekwentnie odrzuca kolejne propozycje Paris Saint-Germain w sprawie nowego kontraktu, dając do zrozumienia, że chce zmienić klub. Francuz chciałby kontynuować swoją karierę w Realu Madryt.

Nieustępliwi są jednak działacze PSG, którzy nie chcą rozstać się z zawodnikiem. Jedna propozycja działaczy Los Blancos, która wyniosła 160 milionów euro, została już odrzucona. Tymczasem pojawiły się informacje, że Real złożył kolejną ofertę w wysokości blisko 180 milionów euro. Niewykluczone, że to wystarczy do tego, aby przekonać działaczy wicemistrzów Francji do sprzedania 22-latka.

Jules KOUNDE (z Sevilli FC do Chelsea FC)

Transakcja z udziałem Francuza wydaje się nieunikniona już od kilku tygodni. Nie doszła jeszcze do skutku, tylko dlatego, że władze The Blues priorytetowo potraktowali temat związany z pozyskaniem Romelu Lukaku z Interu Mediolan. Gdy ten cel został zrealizowany, to teraz działacze Chelsea walczą o pozyskanie Julesa Kounde.

Piłkarz uzgodnił już warunki indywidualne z klubem ze Stamford Bridge. W sobotnim meczu Andaluzyjczyków z Elche nie znalazł się w kadrze meczowej, co można dawać do zrozumienia, że lada moment Kounde zamieni ligę hiszpańską na Premier League.

Marcel SABITZER (z RB Lipsk do Bayernu Monachium)

Austriak jest jednym z głównych celów Bawarczyków od dłuższego czasu. Wygląda na to, że Bayern w końcu dopnie swego i pozyska zawodnika za 16 milionów euro. W ostatnich sezonach Marcel Sabitzer był jedną z kluczowych postaci RB Lipsk. Fakt, że zawodnikowi wygasa z końcem czerwca przyszłego roku umowa z Die Roten Bullen, sprawiła, że piłkarzem zainteresował się mistrz Niemiec. Według medialnych doniesień negocjacje w sprawie transakcji są już zaawansowane i piłkarz jest blisko zawarcia umowy z nowym klubem.

Moise KEAN (z Evertonu do Juventusu FC)

Po rozstaniu z Cristiano Ronaldo sternicy wielokrotnych mistrzów Włoch zaczęli rozglądać się za wzmocnieniami w ofensywie. Wszystko wskazuje na to, że lada moment klub z Turynu zasili Moise Kean, który wróci na Allianz Stadium po niedługiej przerwie. Reprezentant Włoch ma trafić do Juve na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego. Młody zawodnik ostatnio był na wypożyczeniu w Paris Saint-Germain z Evertonu. Tymczasem w szeregach teamu z Goodison Park zawodnik nie zdołał przekonać do siebie działaczy klubowych.

Saul NIGUEZ (z Atletico Madryt do Arsenalu, Chelsea, Liverpoolu lub Man Utd)

W ostatnich sezonach zawodnik był wyróżniającą postacią w szeregach Atletico Madryt. Niemniej fakt, że do mistrzów La Liga trafił Rodrigo De Paul, sprawił, że być może miejsca w składzie dla Saula Nigueza zabraknie. Chętnych jednak na jego usługi nie brakuje. Przede wszystkim duża grupa ekip z Premier League jest zainteresowana 26-latkiem.

W kolejce po Nigueza ustawiły się takie kluby jak przede wszystkim Arsenal, czy Man Utd. Nie brakuje jednak spekulacji, że Chelsea i Liverpool też mogą zdecydować się na pozyskanie środkowego pomocnika. Cena wywoławcza za piłkarza szacowana jest na 40 milionów euro.

Eduardo CAMAVINGA (ze Stade Rennais do Paris Saint-Germain lub Man Utd)

18-latek jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Mimo młodego wieku ma już 70 występów w Ligue 1. W związku z tym, że jego kontrakt z ekipą z Roazhon Park obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku, to wydaje się, że kończące się okienko transferowe jest idealną okazją dla sterników Czerwono-czarnych, aby zarobić niezłą sumę za Eduardo Camavingę.

Na dzisiaj faworytem do pozyskania zawodnika wydaje się PSG, które po ewentualnej sprzedaży Kyliana Mbappe będzie miało odpowiednie środki finansowe do sfinalizowania tej transakcji. Chociaż chętny na transfer z udziałem pomocnika jest również Man Utd, dla którego Camavinga mógłby być następcą Paula Pogby.

Kieran TRIPPIER (z Atletico Madryt do Arsenalu lub Man Utd)

Arsenal i Man Utd celują tego lata w transfer prawego defensora. Idealną opcją dla tych ekip wydaje się zawodnik Atletico Madryt. W teorii Kieran Trippier może wzmocnić defensywę, ale w praktyce piłkarz jest również wartością dodaną w akcjach ofensywnych, co potwierdzają jego statystyki z asystami. Pod wodzą Diego Simeone w ekipie z Wanda Metropolitano piłkarz rozwinął się niezwykle, stając się również fundamentalną postacią w reprezentacji Anglii. AS sugeruje, że piłkarz został wyceniony na 60 milionów euro.

Miralem PJANIĆ (z FC Barcelony do AS Romy, Fiorentiny lub Juventusu)

Zeszłego lata Barca i Juve porozumiała się w sprawie transakcji, polegającej na wymianie zawodników. Do teamu z Camp Nou trafił Miralem Pjanić, a w przeciwnym kierunku udał się Arthur Melo. Ostatecznie oba transfery w powszechnej opinii zostały uznane za niewypały. Tymczasem nie brakuje spekulacji, sugerujących przeprowadzkę Bośniaka do jednego z klubów z Serie A.

Fakt, że w Barcelonie zaczął błyszczeć Pedri, sprawił, że Pjanić jest zmuszony szukać sobie nowego miejsca na ziemi. Tym bardziej że zwolennikiem talentu reprezentanta Bośni i Hercegowiny nie jest też trener Ronald Koeman. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że Pjanić wróci do Juventusu. Aczkolwiek chętne na pozyskania zawodnika są podobno także Roma i Fiorentina.

Tanguy NDOMBELE (z Tottenhamu Hotspur do Bayernu Monachium lub Olympique Lyon)

Francuski piłkarz jest podobno zdesperowany, aby tego lata zmienić barwy klubowe. Tanguy Ndombele nie należy do ulubieńców Nuno Espirito Santo. Swego czasu dużo mówiło się o tym, że zawodnik może zakotwiczyć w Juventusie. Ostatnio jednak temat ostygł. Aczkolwiek nie brakuje głosów, że zainteresowane piłkarz są takie ekipy jak Bayern Monachium, czy Olympique Lyon.

Houssem AOUAR (z Tottenhamu lub Juventusu)

23-latek w powszechnej opinii jest jednym z najbardziej obiecujących młodych piłkarz w ostatnich latach. Houssem Aouar jest wychowankiem Olympique Lyon, mogąc pochwalić się niezwykłymi umiejętnościami technicznymi. Zawodnik nie może narzekać na brak zainteresowania. Przede wszystkim znajduje się na liście życzeń Juventusu i Arsenalu. Chociaż spekulowano także, że chętny na pozyskanie piłkarza jest też Tottenham, w którego barwach 23-latek mógłby być następcą Tanguya Ndombele.

