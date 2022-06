Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Debiutancki sezon Leo Messiego w PSG był bardzo rozczarowujący. Klubowy kolega Argentyńczyka, Ander Herrera uważa jednak, że nie ma to żadnego wpływu na ocenę klasy siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

Ander Herrera uważa krytykę Leo Messiego za absolutnie niesprawiedliwą

Hiszpan jest zdania, że Argentyńczyk miał w sezonie 2021/2022 wielkiego pecha

Herrera jest także pod wrażeniem tego, jak normalnym człowiekiem poza boiskiem jest Messi

Rozczarowujący sezon Messiego

W swojej pierwszej kampanii w barwach PSG, Lionel Messi zdobył tylko 11 bramek we wszystkich rozgrywkach w 34 meczach. Co prawda zaliczył również aż 15 decydujących podań, co uczyniło zeń najlepszego asystenta w Ligue 1, ale dla stałych bywalców Parku Książąt to żaden wyczyn. Ci liczyli, że Argentyńczyk pomoże ich klubowi w upragnionym triumfie w Lidze Mistrzów, tymczasem paryżanie z Champions League pożegnali się już na etapie 1/8 finału.

Stąd też od marca, największe gwiazdy zespołu Mauricio Pochettino z Messim na czele, były regularnie wygwizdywane, a fani PSG zbojkotowali także świętowanie kolejnego mistrzostwa Francji. 162-krotny reprezentant Argentyny był rozczarowany takim podejściem kibiców, ale zdecydował się pozostać na kolejny sezon w stolicy Francji. Messi ma bowiem jeszcze przed rok ważny kontrakt z Les Parisiens.

Herrera pod wrażeniem Messiego

Zmasowanej krytyki Messiego, kompletnie nie może zrozumieć jego klubowy kolega, Ander Herrera. Po roku wspólnych występów, Hiszpan jest pod wrażeniem umiejętności i klasy Argentyńczyka.

– Ludzie wymagają od niego 50 goli w sezonie. Jeśli ich nie strzeli, ludzie ciągle będą go krytykować – powiedział Herrera w rozmowie z Asem. – Nie powinniśmy też zapominać, że w minionych rozgrywkach, Messi pobił rekord Ligue 1- aż 10 razy trafił w słupek. Gdyby wszystkiego jego uderzenia wpadły, wówczas miałby na koncie o 10 bramek więcej, zatem ten sezon zostałby uznany za bardzo udany.

– Dla mnie to jednak wciąż najlepszy piłkarz świata, jest to bezdyskusyjne. Teraz podziwiam go jeszcze bardziej, widząc jak radzi sobie z codziennym życiem z całkowitą pokorą i uśmiechem dla ludzi – dodał.

