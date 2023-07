IMAGO / Yoshio Tsunoda Na zdjęciu: Lucas Hernandez

Lucas Hernandez opuścił Bayern Monachium

Francuski obrońca przeniósł się do PSG za około 45 milionów euro

Teraz zdradza powody swojej decyzji

Lucas Hernandez o powodach odejścia z Bayernu

Lucas Hernandez postanowił zamienić Bayern Monachium na Paris Saint-Germain tego lata. W rozmowie z L’Equipe obrońca reprezentacji Francji zdradził powody odejścia.

– Bayern to jeden z najlepszych klubów na świecie. Miałem szansę grać tam przez 4 lata i wygrać z nimi wszystko, ale potrzebowałem kolejnego wyzwania. Chcę przejść do historii z PSG, osiągając to, czego oni nigdy nie osiągnęli – mówi Hernandez.

– Chciałem zmienić życie, wrócić do mojego kraju, Francji, gdzie mówię tym językiem. Co z moim niemieckim? Mówię trochę po niemiecku, ale nie jest to łatwe. Chciałem wrócić do kraju, w którym czuć się bardziej komfortowo i jak w domu – zdradził francuski obrońca.

