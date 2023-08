Gwiazda Ligue 1 oskarżona o gwałt. To niejedyny zarzut

BBC Sport publikuje zaskakujące wieści z Francji. Wissam Ben Yedder, napastnik AS Monaco i jedna z gwiazd Ligue 1, został oskarżony o gwałt, usiłowanie gwałtu i napaść na tle seksualnym.

IMAGO / Nordphoto Na zdjęciu: Wissam Ben Yedder

Wissam Ben Yedder został oskarżony o kilka przestępstw seksualnych

32-latek od 2019 roku występuje w AS Monaco

19-krotny reprezentant Francji w sezonie 19/20 sięgnął po koronę króla strzelców ligi

Król strzelców Ligue 1 sprzed trzech lat oskarżony o poważne przestępstwa

Wissam Ben Yedder to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Ligue 1. 19-krotny reprezentant Francji po trzech latach spędzonych w Sevilli wrócił do kraju i związał się z AS Monaco. Klub z Księstwa zapłacił za niego 40 milionów euro.

32-latek rozegrał już 167 meczów w koszulce Les Rouge et Blanc, w tym 132 spotkania w Ligue 1. Ben Yedder ma już na koncie 82 ligowe trafienia, a w sezonie 19/20 został królem strzelców, kończąc zmagania z 20 bramkami na koncie.

Monaco zaczyna rywalizację w sezonie 23/24 meczem wyjazdowym z Clermont w niedzielę. Czy Wissam Ben Yedder znajdzie się w składzie na to spotkanie? Wiele wskazuje na to, że napastnik nie pojawi się kadrze na starcie z ekipą Mateusza Wieteski. Jeżeli doniesienia BBC Sport, informujące o tym, że były zawodnik Tuluzy został oskarżony o skarżony o gwałt, usiłowanie gwałtu i napaść na tle seksualnym, możemy długo nie zobaczyć go na boisku,.