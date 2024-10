Guti skrytykował film o Enrique. Poruszono wątek Mbappe

fot, Action Plus Sports Images / PA Images / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Guti, Luis Enrique i Kylian Mbappe

Guti o Luisie Enrique w sprawie Kyliana Mbappe

Luis Enrique z prędkością pendolino zyskuje w ostatnim czasie swoich przeciwników. Niedawno hiszpański trener wziął udział w ostrej wymianie zdań z Ousmane Dembele. Tymczasem ostatnio Hiszpan był bohaterem filmu dokumentalnego, o którym kilka słów w rozmowie z RMC Sport wypowiedział się Guti. Między innymi zabrał głos na temat słów trenera o Kylianie Mbappe.

– Takie rzeczy nie powinny wychodzić na jaw. Według mnie Luis Enrique swoimi wypowiedziami Mbappe, wypowiadając się na jego temat w ten sposób – mówił Hiszpan.

– Można oczywiście wyrazić takie uwagi, ale na osobności. Nie w filmie dokumentalny. Takie działanie jest po prostu niegrzeczne – przekonywał Guti.

– To wspaniale, że jest możliwość powiedzenia graczom czegoś takiego. Wiadomo, że nie wystarczy tylko atakować i strzelać gole. Nie sądzę jednak, że publikowanie tego jest właściwe. Gdybym był na miejscu Kyliana, nie dopuściłbym do tego – dodał były zawodnik Realu Madryt.

Mbappe trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w trakcie letniej sesji transferowej. Do ekipy z La Liga piłkarz trafił na zasadzie wolnego transferu. W tej kampanii 25-latek zagrał jak na razie w 11 meczach. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył jedną asystę. Francuz ma kontrakt z klubem z La Liga do 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarz kształtuje się natomiast w wysokości 180 milionów euro.

