fot. PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

PSG w środowym spotkaniu 1/8 finału Pucharu Francji przegrało z Olympique Marsylia (1:2) i odpadło z rozgrywek. Na temat rywalizacji kilka słów wyraził opiekun aktualnych mistrzów Francji.

PSG zakończyło już swój udział w Pucharze Francji

Drużyna z Parc des Princes nie dała rady pokonać Olympique Marsylię

Na temat starcia z odwiecznym rywalem kilka zdań przekazał trener mistrzów Francji

Christophe Galtier skomentował odpadnięcie PSG z Pucharu Francji

PSG odpadło z rozgrywek po przegranej z Olympique Masylia. Gole dla drużyny Igora Tudora strzelili Alexis Sanchez oraz Rusłan Malinowski. Autorem jedynego trafienia dla stołecznej ekipy był natomiast Sergio Ramos, który wykorzystał podanie od Neymara.

– Jesteśmy bardzo rozczarowani. Puchar Francji był jednym z naszych celów. Zostaliśmy pokonani przez świetny zespół – powiedział Christophe Galtier cytowany przez RMC Sport.

– Teraz mamy trudny okres. Nie stworzyliśmy prawie żadnej sytuacji do momentu, gdy zaczęliśmy tracić gole – kontuynuował opiekun PSG.

– Przygotowując się do tego meczu, liczyliśmy na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Trzeba wyciągnąć lekcję. W drugiej połowie nie mieliśmy wystarczająco dużo okazji, powinniśmy grać bardziej niebezpiecznie – przekonywał Galtier.

– Piłkarze są rozczarowani i przygnębieni. Teraz nie musisz nic mówić o emocjach, musisz kontynuować pracę, skupiając się na sobie – zakończył opiekun paryżan.

W najbliższą sobotę PSG wróci do ligowego grania. Rywalem teamu z Parc des Princes będzie AS Monaco. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:00. To będzie próba generalna przed starcie w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium.

