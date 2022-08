Pressfocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

W sobotę, PSG podejmie Clermont Foot w meczu 1. kolejki Ligue 1. Tymczasem L`Equipe donosi, że Francuska Federacja Piłkarska nie zarejestrowała jeszcze umowy Christophe Galtiera z mistrzami Francji.

Christophe Galtier nie odnowił licencji UEFA Pro, do czego zobowiązują go przepisy Francuskiej Federacji Piłkarskiej

56-latek zobowiązał się jednak nadrobić zaległości w przerwie reprezentacyjne

Będzie zatem normalnie mógł prowadzić z ławki PSG

Czy Galtier zasiądzie na ławce PSG

W czerwcu władze PSG postanowiły podziękować za dotychczasową współpracę Mauricio Pochettino i w jego miejsce zatrudniła Christopha Galtiera, który w sezonie 2020/2021 zdobył niespodziewanie z Lille OSC mistrzostwo Francji. Z kolei w poprzednich rozgrywkach, 56-latek prowadził OGC Nice, z którym zajął 5. miejsce. Z zespołem z Parku Książąt, Galtier podpisał dwuletni kontrakt.

L`Equipe jednak donosi, że Francuska Federacja Piłkarska do tej pory nie zarejestrowała jeszcze umowy Galtiera. Dlaczego? We Francji trenerzy są zobowiązani, aby co trzy lata aktualizować swoją licencję UEFA Pro. Przystępują oni wówczas do testów, razem z kandydatami na szkoleniowców. Komisja Trenerów i edukatorów FFF w trakcie niedawnego spotkania zorientowała się, że Galtier nie dopilnował jednak tego obowiązku.

Nie oznacza to jednak, że Galtier nie będzie mógł w najbliższym czasie zasiadać na ławce mistrzów Francji. Jak donosi radio RMC Sport, szkoleniowiec PSG skontaktował się już z federacją i obiecał nadrobić zaległości przy okazji najbliższej przerwy na mecze reprezentacyjne.

