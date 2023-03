Pressfocus Na zdjęciu: Breel Embolo

Breel Embolo opuścił przedwcześnie zgrupowanie reprezentacji Szwajcarii

Napastnik narzekał na ból w kolanie, a szczegółowe badania wykazały skręcenie

26-latek pozostanie poza grą przez kilka tygodni

Embolo wypada z gry na kilka tygodni

AS Monaco jest w tym sezonie na dobrej drodze do powrotu na szczyt. Klub z Księstwa zajmuje obecnie czwarte miejsce w Ligue, jednak jego strata do miejsca premiującego grą w Lidze Mistrzów wynosi tylko pięć punktów. Monaco strzela wiele bramek – pod tym względem ustępuje jedynie Paris-Saint Germain. To zasługa będących w dobrej formie napastników.

Niestety w najbliższych tygodniach Monaco będzie musiało radzić sobie bez jednego z nich. Breel Embolo udał się na zgrupowanie reprezentacji Szwajcarii, jednak musiał je przedwcześnie opuścić. Zawodnik odczuwał ból w kolanie, a szczegółowe badania wykazały poważny uraz.

Szwajcar doznał skręcenia, a media informują, że będzie poza grą przynajmniej przez kilka tygodni. To spory problem dla Philippe Clementa. Z urazem zmaga się również Kevin Volland, co oznacza, że odpowiedzialność za grę ofensywną zespołu spadnie w większości na Wissama Ben Yeddera.

Czytaj dalej: Dwaj pomocnicy latem wrócą do Paris Saint-Germain