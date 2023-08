IMAGO / Joly Victor Na zdjęciu: Donnarumma i Mbappe

Kylian Mbappe to jedno z najgorętszych nazwisk w letnim okienku transferowym

Francuz stworzył sporo zamieszania wokół swojej osoby

Gianluigi Donnarumma przekonuje, że napastnik zostanie w PSG

Kylian Mbappe zostanie. Gianluigi Donnarumma jest przekonany

Paris Saint-Germain wygrało 3:1 z RC Lens w trzeciej kolejce Ligue 1. Świetne zawody rozegrał Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki. Francuz dał swojej drużynie przełamanie po nieudanym starcie sezonu.

Wiele wskazuje na to, że po długich spekulacjach Kylian Mbappe zbliża się do pozostania w PSG. W ostatnim czasie został przywrócony do kadry, ponieważ rzekomo dogadał się z klubem. Jednak niektóre media informowały, że gwiazdor odrzucił pierwszą propozycję nowej umowy, co znów zdenerwowało władze. Teraz głos w sprawie przyszłości napastnika zabrał Gianluigi Donnarumma, który porozmawiał z mediami po meczu z RC Lens.

– To przyjemność grać z Kylianem, to fantastyczne. Czy zostanie? Tak, tak, na pewno, na pewno zostanie – skomentował Donnarumma.

🎙️ Gianluigi Donnarumma, gardien du @PSG_inside : "Oui, Kylian va rester c'est sûr "



Le portier salue sa complicité avec Kylian Mbappé et l'apport de Luis Enrique dans le groupe. #PSGRCL #PSG pic.twitter.com/6ijAoPmaZi — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 26, 2023

Co ciekawe, znacznie mniej pewności w swoich wypowiedziach mieli inni zawodnicy PSG. Zaire-Emery i Manuel Ugarte stwierdzili, że nie wiedzą nic o przyszłości Kyliana Mbappe.

– Nie mam pojęcia, wiem to samo co ty. To zawodnik świetnej jakości. Idziemy krok po kroku, krok po kroku. ważne jest, żeby stworzyć atmosferę – mówił Ugarte.

– Nie wiem. Nie ja o tym decyduję – krótko odpowiedział Zaire-Emery.