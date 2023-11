IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Didier Deschamps

Złota Piłka 2023 znalazła się w rękach Leo Messiego

Wyniki głosowania wzbudziły ogromne emocje

Według wielu osób na nagrodę zasłużył Erling Haaland

Prestiż całego plebiscytu podważył Didier Deschamps

Didier Deschamps: Kylian Mbappe zasłużył na Złotą Piłkę

W mediach i Internecie powoli opada kurz po ogłoszeniu wyników Złotej Piłki 2023. Nagroda przyznana Leo Messiemu wzbudziła spore kontrowersje, ponieważ według wielu statuetka powinna trafić w ręce Erlinga Haalanda. Gdy temat ucichł, ponownie postanowił go rozpalić Didier Deschamps. Selekcjoner reprezentacji Francji swoimi słowami podważył prestiż plebiscytu, sugerując, że niektóre głosy nie były poważne.

– Zasłużył [Mbappe] na zwycięstwo. To, że jest trzeci, jest rozczarowaniem. Głosują dziennikarze z całego świata. Nie twierdzę, że Messi na to nie zasłużył i że Haaland na to nie zasłużył. […] Są to głosy, które pochodzą niemal zewsząd. Byłem co najmniej zaskoczony, jeśli nie bardzo, wynikiem głosowania niektórych osób. Nieumieszczenie Mbappé w pierwszej piątce jest naprawdę… Nie użyję określenia nieuczciwość, ale mimo wszystko nie jesteśmy daleko od tego – skomentował Deschamps.

