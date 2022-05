Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Po świetnym początku roku kariera Arkadiusza Milika w Olympique Marsylii znacząco przyhamowała. Polakowi od czasu powrotu po kontuzji trudno jest wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie, a do tego jest wyjątkowo nieskuteczny. Ponadto jego postawę w ostatnich meczach mocno skrytykowały tamtejsze media.

Milik od kilku tygodni zawodzi w Marsylii

Polak stracił miejsce w wyjściowym składzie

Jego postawę krytykują już nie tylko kibice, ale także dziennikarze

Dni Milika w Marsylii policzone?

Na początku stycznia Milik do siatki trafiał regularnie, jednak na drodze stanęła mu kontuzja, której nabawił się w meczu reprezentacji Polski. Wykluczyła go ona z gry na niemal miesiąc. Po wyleczeniu jej nie prezentował się już jednak tak dobrze. Co gorsza, statystyki pokazywały, że bez Polaka na boisku Marsylia radzi sobie lepiej o zdobywa więcej bramek. Sytuacji reprezentanta biało-czerwonych nie poprawiają także napięte relacje z trenerem Jorge Sampaolim, który nie jest fanem jego talentu.

Dziennikarz RMC Sport, Daniel Riolo, w swoim felietonie mocno skrytykował postawę Arkadiusza Milika.

– Z jednej strony trudno krytykować graczy OM, bo czuję, że wkładają serce w grę, ale również brakuje im wielu rzeczy: klasy, techniki. Winię też Milika! Jestem na niego bardziej zły, niż na Dienga, bo wszyscy płakali, czemu nie grał, a on sam myśli, że jest napastnikiem klasy światowej – napisał dziennikarz.

Daniel Riolo : « Tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik. Mais Milik il a une occasion, ce n’est même pas un joueur de CFA qui fait ça. Son contrôle raté ce n’est pas possible de faire ça ».



(@AfterRMC) pic.twitter.com/dPv706mHlZ — BeFoot (@_BeFoot) May 5, 2022

– Kiedy Milik ma szansę, to często nie zachowuje się nawet jak piłkarz niższych lig – zakończył.

Milik nie będzie miał już zbyt wielu szans na udowodnienie swojej przydatności dla zespołu i zrehabilitowanie się. Olympique Marsylii do końca sezonu pozostały do rozegrania jedynie dwa mecze ligowe – z Rennes na wyjeździe i Strasbourgiem u siebie.

