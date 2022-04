fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte i jego przyszłość w Tottenhamie Hotspur nie jest jasna. Tymczasem najnowsze wieści Le Parisien wskazuję, że sternicy PSG oceniają możliwość zatrudnienia Włocha na stanowisko pierwszego trenera.

Niejasna jest przyszłość Antonio Conte w Tottenhamie

Włoch jest otwarty na spróbowanie swoich sił w nowym miejscu pracy

Chętne na zatrudnienie 52-latka wydaje się Paris Saint-Germain

Conte może zmienić miejsce pracy

Antonio Conte trafił do Tottenhamu w listopadzie 2021 roku. Były selekcjoner reprezentacji Włoch błyskawicznie odcisnął piętno na zespole. Niewykluczone natomiast, że przygoda 52-latka z klubem z Londynu nie potrwa długo.

Najnowsze wieści Le Parisien sugerują, że Conte jest jednym z kandydatów do zastąpienia Mauricio Pochettino na stanowisku trenera PSG. Chociaż pewne jest, że władze The Spurs zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać Włocha w klubie.

Conte ma kontrakt ważny z Tottenhamem do 2023 roku. Niemniej według medialnych informacji Włoch jest otwarty, aby spróbować swoich sił w klubie z Paryża. Doświadczony trener chciałby pracować w ekipie, która ma ogromne możliwości finansowe, dzięki którym mógłby zbudować zespół zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Taką bez wątpienia jest PSG.

Urodzony w Lecce trener ma na swoim koncie kilka sukcesów. Przede wszystkim wygrał trzy mistrzostwa Serie A z Juventusem i jedno z Interem, a także wygrał mistrzostwo Premier League z Chelsea.

W tym sezonie Conte robi wszytko, co w jego mocy, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów z The Spurs. Aktualnie Tottenham plasuje się na piątej pozycji w tabeli, tracąc dwa oczka do czwartego Arsenalu.

