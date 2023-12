Były gwiazdor PSG w szpitalu. Miał otrzymać cios nożem

Ezequiel Lavezzi trafił do szpitala po rzekomym ugodzeniu nożem - poinformował serwis Clarin. Z kolei rodzina byłego gwiazdora PSG przedstawia zupełnie inną wersję.

IMAGO / Anthony Bibard Na zdjęciu: Ezequiel Lavezzi

Ezequiel Lavezzi trafił do szpitala

Były gwiazdor PSG i Napoli miał otrzymać cios nożem

Rodzina zaprzecza tym informacjom

Lavezzi ugodzony nożem? Dwie sprzeczne wersje

Ezequiel Lavezzi to zawodnik znany z występów przede wszystkim w Napoli i Paris Saint-Germain. Oprócz tego jest to 51-krotny reprezentant Argentyny, który w 2019 roku zakończył karierę, występując w chińskim Hebei China Fortune.

Po przejściu na sportową emeryturę zawodnik osiedlił się w Urugwaju. Tam wydawało się, że wiedzie spokojne życie, ale ostatnie informacje absolutnie tego nie potwierdzają.

Serwis Clarin poinformował, że Ezequiel Lavezzi trafił do szpitala po ugodzeniu nożem. Ponoć w domu byłego gwiazdora PSG doszło do wielkiej kłótni. Jednak według TyC Sports rodzina zaprzecza, że miało dojść do takiej sytuacji. Krewni uważają, że poszkodowany spadł z drabiny podczas wymiany żarówki.

