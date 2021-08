Paris Saint-Germain dzisiaj wieczorem zmierzy się ze Stade Brest w meczu trzeciej kolejki Ligue 1. Wciąż natomiast nie wiadomo, czy w tym starciu zagra Lionel Messi, czytamy na łamach BBC Sport.

Paris Saint-Germain w piątek rozegra mecz wyjazdowy w lidze francuskiej

Kibice wyczekują debiutu sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki w nowej ekipie

Mauricio Pochettino dał natomiast do zrozumienia, że decyzja ws. gry mistrza Copa America jeszcze nie zapadła

Messi zadebiutuje w PSG?

Paris Saint-Germain po rozegraniu dwóch spotkań legitymuje się kompletem punktów. Aktualni wicemistrzowie Francji pozostawili ostatnio w pokonanym polu Troyes (2:1) oraz Strasbourg (4:2). Tymczasem kibice PSG wyczekują debiutu byłej gwiazdy Barcelony.

Lionel Messi dołączył do ekipy z Paryża na zasadzie wolnego transferu w zeszłym tygodniu. Wpływ na to miały kłopoty finansowe Katalończyków, którzy nie byli w stanie zatrzymać Argentyńczyka.

Sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki od momentu, gdy wygrał Copa America z reprezentacją Argentyny, nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania. Messi jest jednak w pełnym treningu w PSG. Na temat pracy piłkarza głos zabrał opiekun ekipy ze stolicy Francji.

– Nie podjęliśmy jeszcze decyzji o składzie. To, czy Messi zagra, jeszcze ustalimy – mówił Mauricio Pochettino cytowany przez BBC Sport.

– Atmosfera w zespole jest bardzo dobra. Leo szybko zaaklimatyzował się w zespole. Czuje się w nim bardzo dobrze – zaznaczył trener PSG.

Ostatnio nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości Kyliana Mbappe. Na temat mistrza świata z 2018 roku Pochettino też się wypowiedział.

– Mbappe jest naszym zawodnikiem i chcę, żeby był z nami w tym sezonie. Ma jeszcze przez rok ważny kontrakt. Nawet jeśli go nie przedłuży, to wciąż ma zobowiązania wobec PSG. Jesteśmy z jego postawy bardzo zadowoleni. Z tego, co wiem, to on też jest szczęśliwy w naszym klubie – rzekł Argentyńczyk.

Brest Paris Saint-Germain 11.0 6.55 1.29 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 20. sierpnia 2021 02:24 .

