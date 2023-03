Większość francuskich mediów zgodnie uważa, że Paris-Saint Germain postara się latem sprzedać Neymara. Problemem może być to, że sam Brazylijczyk nie jest skłonny do odejścia.

Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar z powodu poważnego urazy nie zagra już do końca sezonu

Właściciele PSG chcieliby latem sprzedać gwiazdora

Brazylijczyk nie zamierza jednak odchodzić z drużyny

Neymar chce wypełnić swój kontrakt w PSG

Neymar wielokrotnie w tym sezonie pokazał się ze złej strony. Brazylijczyk był krytykowany po słabszych występach, a po porażce z Monaco wdał się w konflikt z kolegami z zespołu, a nawet dyrektorem sportowym – Lucasem Camposem. Skrzydłowy miał przy pozostałych zawodnikach obwiniać głośno za niekorzystny rezultat Vitinhę i Hugo Ekitike.

Włodarze PSG mają już dość 31-latka i podjęli decyzję o sprzedaniu go latem. W klubie uznano, że jest to ostatnia okazja na zarobienie sensownych pieniędzy za Brazylijczyka. Problem w tym, że on sam nie zamierza odchodzić.

I'll come back stronger 🙏 pic.twitter.com/VBTH9MME02 — Neymar Jr (@neymarjr) March 6, 2023

L’Equipe podaje, że Neymar bardzo dobrze czuje się w stolicy Francji i na dobre osiedlił się w niej wraz z rodziną. Zawodnik czuje się związany z Paryżem i chciałby wypełnić do końca swój kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2027 roku. Z powodu poważnej kontuzji gwiazdor w tym sezonie nie pojawi się już na murawie. Wyraził jednak nadzieję na powrót na początku przyszłej kampanii.

Neymar broni barw PSG już od sierpnia 2017 roku. W tym czasie rozegrał on 173 spotkania, w których strzelił 118 bramek i zanotował 77 asyst.

