Anelka z kontrowersyjną opinią ws. gwiazd PSG. “Messi musi służyć Mbappe”

Kylian Mbappe to jedna z kluczowych postaci w ofensywie Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji do momentu przybycia do tej ekipy Lionela Messiego był największą gwiazdą zespołu nawet przed Neymarem. Argentyńczyk zmienił nieco hierarchię. Były piłkarz Nicolas Anelka pozwolił sobie natomiast na nieszablonową wypowiedź, który jest nieco kontrowersyjna.

Kylian Mbappe i Lionel Messi to dwie z trzech największych gwiqzd w Paris Saint-Germain

Na temat Francuza i Argentyńczyka głos zabrał Nicolas Anelka

Były reprezentant Francji w mocnych słowach wypowiedział się na temat konkretnych piłkarzy PSG

Anelka przekonuje, że to Mbappe jest numerem 1 w PSG

Kylian Mbappe zdaniem byłego reprezentanta Francji powinien być szanowany przez Messiego. Ponadto 34-latek ma służyć byłemu zawodnikowi AS Monaco.

Były napastnik Chelsea oraz Liverpoolu wyraził przekonanie, że to właśnie Mbappe ma być zawodnikiem, który będzie prowadził gwiazdy PSG do sukcesów. Ekipa ze stolicy Francji dzisiaj wieczorem zmierzy się z Man City, mając nadzieję, że wygra swoje pierwsze spotkanie w tej edycji Ligi Mistrzów.

– Messi był w Barcelonie największą gwiazdą, ale teraz musi służyć Mbappe. Francuz jest w klubie od pięciu lat i Messi musi go szanować – stwierdził Anelka w rozmowie z Le Parisien.

Mbappe ma umowę ważną z PSG do końca czerwca przyszłego roku. Niewykluczone zatem, że niebawem drogi zawodnika i francuskiego klubu się rozejdą. Chętny na transfer z udziałem 22-latka jest podobno Real Madryt, który już w trakcie ostatniej sesji transferowej próbował ściągnąć Mbappe do siebie.

Francuski pilkarz w tym sezonie wystąpił w dziewięciu meczach, notując w nich cztery gole i cztery asysty.

