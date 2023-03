Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski ma kontrakt z Lens do 30 czerwca 2026 roku

Polak imponuje formę we Francji

O przyszłości reprezentanta Polski wypowiedział się jego agent

Agent Frankowskiego komentuje przyszłość Polaka

RC Lens, które reprezentuje Przemysław Frankowski, to trzeci zespół w tabeli Ligue 1. Lokata ta daje prawo gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Awans do tych rozgrywek byłby zwieńczeniem udanego pobytu piłkarza we Francji.

– Przemek jest we Francji szczęśliwy i to dla nas najważniejsze. Zawodnik musi regularnie występować, by czuć się dobrze i na to zwracamy uwagę, bo to priorytet – komentuje Mariusz Mowlik, który odpowiada za jego interesy.

– Przy podpisywaniu kontraktu z Lens przybiliśmy z dyrektorem sportowym piątki i ustaliliśmy, że wspólnie działamy już pod kolejny ruch, który będzie za dwa lub trzy lata. Dla nich to jest normalne, bo to oczywiście duży klub, ale nie docelowy dla zawodników – powiedział agent Frankowskiego w programie International Level na kanale Meczyki.

