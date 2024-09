Tak Hiszpania zagra ze Szwajcarią. Bez gwiazdy Barcelony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania będzie musiał radzić sobie bez istotnego zawodnika

Szwajcaria – Hiszpania to starcie drugiej serii gier kolejnej edycji Ligi Narodów UEFA. Helweci rozpoczęli rozgrywki od wyjazdowej porażki z Danią, natomiast La Furia Roja bezbrakowo zremisowała w Belgradzie z Serbią. Teraz obie ekipy powalczą o premierowe zwycięstwo. Faworytem tego pojedynku są oczywiście goście.

W jakim składzie mistrzowie Europy zaprezentują się w Genewie? Na razie nie znamy wyjściowej jedenastki, jednak wiemy, kogo zabraknie w rywalizacji ze Szwajcarią. Luis de la Fuente powołał kadrę na ten mecz. Na liście brakuje gwiazdy reprezentacji i letniego nabytku FC Barcelony, a więc Daniego Olmo.

Pomocnik przedwcześnie opuścił murawę w potyczce z Serbią – w 82. minucie zmienił go Joselu. 26-latek zszedł z boiska z powodu kontuzji. Uraz byłego zawodnika RB Lipsk ma nie być poważny, jednak wyklucza go z gry w niedzielnym spotkaniu. Dlatego Luis de la Fuente postanowił nie ryzykować i nie umieścił go w kadrze meczowej. Olmo wraca do klubu.

