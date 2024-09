Szkocja z problemami przed meczem z Polską. Kluczowe zmiany w kadrze

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steve Clarke

Trzy awaryjne powołania w kadrze Szkocji na dwa dni przed meczem z Polską

Reprezentacja Szkocji będzie najbliższym rywalem biało-czerwonych w nowej edycji Ligi Narodów. Spotkanie w Glasgow odbędzie się już w czwartek (5 września) o godzinie 20:45. Na dwa dni przed meczem Steve Clarke musiał dokonać awaryjnych zmian w kadrze zespołu.

Oficjalny profil szkockiej drużyny narodowej na portalu X poinformował, że zgrupowanie opuściło trzech piłkarzy. Zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w nadchodzących meczach Ligi Narodów to Che Adams, James Forrest, Robby McCrorie i Greg Taylor. Natomiast w ich miejsce selekcjoner powołał trzech piłkarzy. Do reszty drużyny dołączyli Connor Barron, Jon McCracken i Josh Doig. Warto zaznaczyć, że dla pierwszych dwóch zawodników to debiutanckie powołanie do reprezentacji Szkocji.

Oprócz reprezentacji Polski i Szkocji w grupie rywalizować będzie również Chorwacja i Portugalia. Dwie najlepsze drużyny wywalczą awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Z kolei reprezentacja, która zajmie 4. miejsce, spadnie do dywizji B, gdzie będzie grać w przyszłej edycji rozgrywek.

Szkocka kadra ma za sobą nieudany występ na Mistrzostwach Europy 2024. Steve Clarke i spółka zakończyli turniej na etapie fazy grupowej, zdobywając tylko jeden punkt w starciu ze Szwajcarią. Mimo niesatysfakcjonującego wyniki selekcjoner zdołał utrzymać posadę i otrzymał szansę na rehabilitację podczas zmagań w Lidze Narodów.