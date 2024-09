Święcicki uderza w reprezentanta Polski. “Dostał powołanie za darmo”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Moder krytykowany za występ w meczu z Chorwacją

Reprezentacja Polski w niedzielę przegrała z Chorwacją (0:1), przez co straciła fotel lidera w grupie A1 Ligi Narodów. W tym meczu Michał Probierz zdecydował się wystawić do gry w drugiej połowie Jakuba Modera. Warto odnotować, że pomocnik Brighton nie gra regularnie w klubie. W bieżącym sezonie ani razu nie pojawił się na boiskach Premier League. Brak rytmu meczowego widoczny był gołym okiem, co podkreślała część ekspertów w pomeczowych analizach.

Jednym z dziennikarzy, który nie gryzł się w język ws. powołania Jakuba Modera do reprezentacji był Mateusz Święcicki. Dziennikarz w programie na kanale Meczyki.pl odważnie stwierdził, że pomocnik otrzymał powołanie za darmo, a jego występ był tragiczny.

– Wejście Jakuba Modera to była tragedia. To wyglądało bardzo słabo. Zastanawialiśmy się, po kim najbardziej widać, że nie gra. Widać to było ze Szkocją po Kiwiorze i teraz po Moderze. On dostał powołanie za darmo, taka jest prawda – powiedział Mateusz Święcicki na kanale Meczyki.pl.

Moder zadebiutował w reprezentacji Polski we wrześniu 2020 roku za kadencji Jerzego Brzęczka. Od tego momentu z orzełkiem na piersi wystąpił w 27 meczach, w których zdobył dwie bramki. Zimą 2021 roku definitywnie został zawodnikiem Brighton & Hove Albion, które zapłaciło za transfer wychowanka Lecha Poznań 11 milionów euro.