Spalletti namieszał w składzie Włochów na Ligę Narodów. Pominął gwiazdy

Sandro Tonali powrócił do reprezentacji Włoch po 10-miesięcznej przerwie spowodowanej zakazem gry, Kaleb Okoli otrzymał pierwsze powołanie, natomiast Federico Chiesa i Jorginho zostali pominięci. Luciano Spalletti ogłosił powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Chiesa i Jorginho pominięci przez Spallettiego

Luciano Spalletti ogłosił 23-osobową kadrę reprezentacji Włoch na mecze Ligi Narodów przeciwko Francji i Izraelowi. W składzie znalazł się Sandro Tonali, który wraca po długiej przerwie spowodowanej zakazem gry nałożonym na niego za naruszenie przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. Pomocnik Newcastle United rozegrał swój pierwszy mecz od października 2023 roku w minioną środę, co pokazuje, że jest gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Do zespołu po raz pierwszy zostali powołani także Marco Brescianini z Atalanty oraz Kaleb Okoli z Leicester City. Ich obecność w kadrze to sygnał, że Spalletti zamierza wprowadzać świeżą krew do zespołu.

Reprezentacja Włoch zbierze się w Coverciano w niedzielę wieczorem po zakończeniu trzeciej kolejki Serie A i będzie trenować w ośrodku treninowym do czwartku, zanim uda się do Francji. Mecz z Les Blues odbędzie się w piątek, 6 września, na Parc des Princes. Następnego dnia rano zespół poleci do Budapesztu, gdzie 9 września zmierzy się z Izraelem.

Lista powołanych do reprezentacji Włoch

Bramkarze: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Obrońcy: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Pomocnicy: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Napastnicy: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Zobacz również: Podolski znowu zaskakuje! Nowa umowa z Górnikiem