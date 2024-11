Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Bułka i Skorupski na ławce, z Portugalią ma zagrać Drągowski

Reprezentacja Polski od poniedziałku przebywa na zgrupowaniu w Porto, gdzie przygotowuje się do meczu z Portugalią w Lidze Narodów. W najbliższy piątek (15 listopada) Biało-Czerwoni powalczą na Estadio do Dragao o utrzymanie w najwyższej dywizji rozgrywek UEFA.

Listopadowe zgrupowanie będzie znacząco różniło się od dwóch pozostałych. Przede wszystkim ma na to wpływ nieobecność Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry nie przyleciał do Portugalii ze względu na drobne problemy zdrowotne. Ponadto istotna zmiana nastąpi między słupkami. Okazuje się, że Michał Probierz w najbliższym meczu chce postawić na nowego bramkarza.

Do tej pory we wrześniu i październiku na zmianę dostępu do bramki bronili Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Obaj golkiperzy walczą o miano bramkarza numer jeden w reprezentacji Polski. Natomiast z informacji serwisu Sport.pl wynika, że w piątek w wyjściowym składzie zobaczymy Bartłomieja Drągowskiego. 27-latek na co dzień broni barw greckiego Panathinaikosu, gdzie bardzo dobrze sobie radzi.

Drągowski zmienił klub zimą bieżącego roku i od razu wywalczył sobie miano pierwszego bramkarza Panathinaikosu. W tym sezonie wystąpił łącznie w 18 meczach, w których 8 razy zachował czyste konto.

Wychowanek Jagiellonii Białystok w reprezentacji Polski rozegrał tylko 2 mecze. W kadrze zadebiutował w 2020 roku za kadencji Jerzego Brzęczka. Ostatni raz z orzełkiem na piersi wystąpił w starciu z Belgią w Lidze Narodów, gdy selekcjonerem był Czesław Michniewicz.