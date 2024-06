Polska wkrótce zacznie nową misję. Wiadomo, gdzie mecz ze Szkocją

Reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie na Euro 2024. W każdym razie meczem z Francją ekipa Michała Probierza zaczyna misję Liga Narodów UEFA 2024.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Mecz Polska – Chorwacja na PGE Narodowym

Reprezentacja Polski nie będzie dobrze wspominać mistrzostw Europy w Niemczech. Drużyna Michała Probierza ostatnia awansowała na Euro 2024, ale też pierwsza z tego turnieju odpadła. Tym samym Biało-czerwoni mogą już myślami być przy etapie związany z grą w Lidze Narodów UEFA.

Rywalizację w rozgrywkach polska ekipa zacznie od dwóch meczów na wyjeździe. We wrześniu reprezentacja Polski najpierw 5 września w Glasgow zmierzy się ze Szkocją. Z kolei trzy dni później w Osijek na drodze Biało-czerwonych stanie Chorwacja.

Serwis 90minut.pl poinformował natomiast, że oba spotkania październikowe w roli gospodarza ekipa Michała Probierza rozegra w Warszawie. Tym samym PGE Narodowy będzie gospodarzem starć z Portugalią i Chorwatami. Mecze są zaplanowane na 12 i 15 października.

Ostatnie dwa spotkania w Lidze Narodów UEFA w tym roku Biało-czerwoni rozegrają w listopadzie. Pierwszy z meczów z odbędzie się 15 listopada w Porto z Portugalią. Z kolei trzy dni później polska drużyna zmierzy się ze Szkotami w Polsce. Niemniej arena tej batalii nie jest jeszcze znana.

Zanim jednak dojdzie do wymienionych meczów, to już we wtorek o godzinie 18:00 w Dortmundzie polski zespół zmierzy się z Francją. W tym spotkaniu Biało-czerwoni mają zamiar zrewanżować się Les Blues za przegraną potyczkę w Katarze na mistrzostwach świata (1:3).

