Mbappe zagra z Polską? Oto komentarz Deschampsa

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Deschamps przekazał nowe informacje o Mbappe

Kylian Mbappe nie będzie miło wspominał swojego pierwszego meczu na Euro 2024. Gwiazdor reprezentacji Francji w końcówce spotkania z Austrią starł się z obrońcą i w rezultacie złamał nos.

W kolejnych dniach po złamaniu media próbowały uzyskać informacje na temat tego, ile potrwa przerwa Francuza. Niektórzy zakładali, że już nie zagra w fazie grupowej, a inni przekonywali, że przerwa może potrwać zaledwie kilka dni.

Teraz wiadomo już, że spełnia się ten drugi scenariusz. Jak przekazało BBC, Kylian Mbappe wziął udział w nieoficjalnym sparingu reprezentacji Francji. Zawodnik wystąpił w masce ochronnej i zaprezentował się z naprawdę solidnej strony.

Nowe wieści o stanie zdrowia piłkarza przekazał także Didier Deschamps. Selekcjoner Francuzów nie zdradził, czy Mbappe zagra we wtorek (25 czerwca) z Polską, ale z jego wypowiedzi da się wyczuć, że jest to wysoce prawdopodobne.

– Dzisiaj nie ma meczu. We wtorek będzie lepiej niż w piątek. Czy zagra przeciwko Polsce? Zobaczycie to w swoim czasie. Wszystko idzie w dobrym kierunku, dochodzi do siebie po szoku, jest jeszcze trochę krwiaka, który z każdym dniem będzie się zmniejszać, przyzwyczaja się do maski, która trochę zmienia jego wzrok. Ale wszystko z nim w porządku – zapewnił trener Les Bleus w rozmowie z TF1.

