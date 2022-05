🆕Dlaczego wśród powołanych do reprezentacji Polski nie ma Macieja Rybusa? Czesław Michniewicz rozmawiał z "Rybą", który jest w momencie decyzji dot. jego przyszłości (ew. wyjazd z Rosji). I nie powołał go, żeby całe to zamieszanie nie przeniosło się na zgrupowanie. @SportINTERIA