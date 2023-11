fot. Imago/Alvaro Medranda Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Real Madryt pokonał przed własną publicznością Napoli 4-2

Grą Jude Bellinghama zachwycał się Piotr Zieliński

Polak porównał 20-latka do Kevina De Bruyne

Bellingham zachwycił Zielińskiego

Real Madryt pokonał w środowym meczu Ligi Mistrzów na Santiago Bernabeu Napoli 4-2. Trzy punkty pozwoliły Królewskim zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie. O awans do fazy pucharowej Napoli zagra natomiast w ostatniej kolejce z Bragą.

Przy okazji środowego starcia kibice mogli podziwiać kolejne znakomite akcje Jude Bellinghama. Anglik zakończył to spotkanie z bramką oraz asystą przy trafieniu Joselu. Po ostatnim gwizdku Piotr Zieliński przyznał, że możliwość oglądania popisów 20-latka z poziomu murawy była ucztą dla oczu.

– To gracz, który zrobił na mnie do tej pory bardzo duże wrażenie. Tak, to jeden z najlepszych zawodników, przeciwko którym do tej pory grałem. Drugim takim graczem jest Kevin De Bruyne, z którym grałem przeciwko Manchesterowi City. Bellingham to kawał piłkarza. To fenomen. Przyjemnie się go ogląda, szkoda, że dzisiaj momentami troszeczkę się z nami bawił. Tacy piłkarze nie rodzą się na co dzień – wyznał reprezentant Polski.

Bellingham stale się rozwija i jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Po transferze do Realu Madryt radzi sobie doskonale.

