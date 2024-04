Szkoleniowiec Paris Saint-Germain Luis Enrique powiedział, że jego zawodnicy są gotowi, aby odwrócić losy dwumeczu z FC Barceloną w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Paryżanie w Katalonii będą musieli odrobić jednobramkową stratę, aby awansować do kolejnej rundy.

MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG jedzie do Katalonii po awans do półfinału Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain we wtorek zmierzy się w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z FC Barceloną. Katalończycy przed tygodniem wywieźli bardzo korzystny rezultat ze stolicy Francji wygrywając 3:2. Mimo to wydaje się, że losy awansu do półfinału nie są jeszcze przesądzone i każdy scenariusz jest możliwy.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Luis Enrique, były trener Barcelony, powiedział, że jego zespół nie może się doczekać tego starcia, dodając, że będzie to historyczny wieczór dla drużyny. – Wszyscy gracze są przygotowani, nie możemy się doczekać, aby odwrócić losy meczu. Chcemy odwdzięczyć się za całe wsparcie, jakie otrzymaliśmy na Parc des Princes. PSG nigdy nie odwróciło losów meczu, ale teraz to odpowiedni moment – przyznał Hiszpan.

Enrique spodziewa się podobnej taktyki FC Barcelony, jak w pierwszym meczu. – Myślę, że mecz będzie rozgrywany w tych samych okolicznościach, co pierwsze starcie. PSG będzie grać pressingiem od pierwszej minuty, z kolei Barcelona będzie próbować rozgrywać akcje długimi podaniami i wykorzystywać wolne przestrzenie.

– Wynik z pierwszego meczu oznacza, że musimy odrabiać straty. Jednak nie odzwierciedla on wydarzeń boiskowych. Teraz mieliśmy niezbędny czas na analizę gry i jej poprawę. Nie jesteśmy zespołem, który spekuluje i mamy przekonanie, że odwrócimy losy dwumeczu – dodał Enrique.