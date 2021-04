Paris Saint-Germain przegrało u siebie z Bayernem Monachium (0:1), ale awansowało do półfinału Ligi Mistrzów. Po spotkaniu Mauricio Pochettino gratulował piłkarzom i członkom sztabu.

Pochettino: rok temu cierpieli w finale, zasłużyli na ten awans

W tamtym sezonie Mauricio Pochettino był bezrobotny, gdy Paris Saint-Germain uległo w finale Ligi Mistrzów Bayernowi Monachium. Dziś, już jako szkoleniowiec paryżan, ma na rozkładzie Barcelonę i właśnie Bawarczyków. Po spotkaniu nie ukrywał zadowolenia.

– Jestem naprawdę szczęśliwy, bo piłkarze na to zasłużyli. Cały sztab również. Rok temu bardzo cierpieli po finale. Myślę, że zawodnicy zasłużyli na wielki kredyt zaufania i jestem z ich powodu bardzo szczęśliwy – skomentował były trener Tottenhamu. – Brakowało mi tej adrenaliny, gdy pozostawałem w domu. Liga Mistrzów to najpiękniejsze klubowe rozgrywki, więc oczywiste jest, że bardzo się denerwowałem. W środku aż się gotowałem! Tacy gracze, jak Joshua Kimmich czy Thomas Mueller są wspaniali, mają do siebie zaufanie i wygrali wszystko, ale piłka nożna to piękny sport. Uprawiając go, trzeba walczyć i nigdy się nie poddawać. Mamy wiele jakości. Co do zmiany taktyki, dużo nad tym pracowaliśmy. Musieliśmy poprawić naszą sytuację, zwłaszcza na bokach boiska. Dzięki temu Bayern miał znacznie mniej możliwości. Szkoda, że nie strzeliliśmy bramki, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi – dodał Argentyńczyk.

Teraz Paris Saint-Germain muszą powrócić do ligowej rzeczywistości. W Ligue 1 tracą do liderującego Lille trzy punkty, a w najbliższą niedzielę zmierzą się z AS Saint-Etienne. Już w środę dowiedzą się też, z kim zmierzą się w półfinale Ligi Mistrzów. Ich rywalem będzie Manchester City lub Borussia Dortmund.

Paris Saint-Germain Saint-Etienne 1.33 5.75 9.70 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. kwietnia 2021 09:30 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin