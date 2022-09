fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona przegrała z Bayernem Monachium po raz piąty z rzędu, licząc spotkania między obiema ekipami od maja 2015 roku. Po zakończeniu wtorkowej potyczki trener Xavi Hernandez wypowiedział się na temat sytuacji z niepodyktowanym rzutem karnym po jednym ze starć.

FC Barcelona została zatrzymana przez Bayern Monachium w spotkaniu Ligi Mistrzów. Bawarczycy pokonali ekipa z Camp Nou (2:0) po golach Lucasa Hernandeza i Leroya Sane. Tymczasem sporo emocji wywołała sytuacja w pierwszej połowie przy stanie 0:0. Alphonso Davies prawdopodobnie uderzył kolanem skrzydłowego gości Ousmane Dembele.

Francuz upadł na murawę w polu karnym mistrzów Niemiec. Sędzia Danny Makkeli nie podyktował jednak jedenastki. Sytuacja nie była nawet weryfikowana przez arbitra głównego przez VAR. Zdarzenie skomentował opiekun Katalończyków.

– Gdy nie wykorzystujesz swoich sytuacji strzeleckich w Lidze Mistrzów, to prędzej czy później za to zapłacisz. Byliśmy lepsi od Bayernu, ale to rywal wykorzystał swoje okazje bramkowe. Tym polegała różnica – rzekł trener Xavi Hernandez cytowany przez profil BarcaCentre na Twitterze.

– Wynik nie odzwierciedla tego, co widzieliśmy na boisku. Wykonaliśmy krok w tył. Porażka z Bayernem jest następstwem naszych błędów – uzupełnił 42-latek.

– Jeszcze nie widziałem sytuacji z ewentualnym faulem na Ousmane Dembele. W każdym razie wszyscy mówią mi, że powinien być rzut karny. Nie chce jednak mówić o tym, że sędzie popełnił błąd. Przegraliśmy, bo to my popełnialiśmy błędy – przekonywał Hiszpan.

– W przerwie arbiter powiedział mi, że nie było rzutu karnego. Zapytałem go o to, ponieważ wszyscy myśleliśmy, że jedenastka powinna zostać podyktowana. Powiedział jednak, że nie było o tym mowy – zaznaczył szkoleniowiec Blaugrany.

Najpierw Lucas Hernandez, a zaraz potem Leroy Sane! 2:0 dla Bayernu Monachium w meczu z Barceloną! ⚽ #UCL #ChampionsLeague #BayernBarca pic.twitter.com/VKiPQrrTrv — Polsat Sport (@polsatsport) September 13, 2022

– Byliśmy lepsi od Bayernu pod wieloma względami. W pierwszej połowie z piłką byliśmy znakomici. Jestem zły, bo zrobiliśmy dużo, aby odnieść zwycięstwo – kontynuował trener Barcy.

– Jestem dumny ze sposobu, w jaki graliśmy, ale musimy poprawić niektóre aspekty naszej gry i to zarówno w defensywie, jak i ofensywie – powiedział opiekun Katalończyków.

– Chcąc rywalizować w Lidze Mistrzów, trzeba prezentować wysoki poziom w każdym obszarze piłkarskiego rzemiosła. Byliśmy lepsi od Bayernu ogólnie w grze, ale o naszej porażce zdecydowały szczegóły. Zapłaciliśmy za błędy. To dla nas trudna lekcja – mówił Xavi Hernandez.

Blaugrana już w najbliższy weekend będzie miała okazję wrócić na zwycięski szlak. W ligowym spotkaniu zmierzy się z Elche. Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę o 16:15.

