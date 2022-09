fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt pokonał w środę RB Lipsk 2-0 i umocnił się na pozycji lidera swojej grupy. Carlo Ancelotti przyznał na pomeczowej konferencji, że nie było to porywające spotkanie. Przekazał także nowe wieści w sprawie Karima Benzemy.

Real Madryt pokonał na własnym terenie RB Lipsk 2-0

Po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów Królewscy mogą pochwalić się kompletem punktów

Carlo Ancelotti przyznał, że jego podopieczni dobrze przystosowali się do gry rywali

Piłkarze Realu zrealizowali założenia Ancelottiego

Real Madryt kontynuuje fantastyczną passę, bowiem w obecnym sezonie notuje same zwycięstwa. Świetnie spisuje się zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i Lidze Mistrzów, czego przykład mieliśmy w minioną środę. Królewscy pokonali na własnym terenie RB Lipsk 2-0 i umocnili się na pozycji lidera swojej grupy.

Na pomeczowej konferencji Carlo Ancelotti przyznał, że nie była to wybitnie ciekawa rywalizacja. Był jednak zadowolony z postawy swoich podopiecznych, którzy zrealizowali wszystkie założenia i przystosowali się do gry przedstawiciela Bundesligi.

To nie był spektakularny czy fantastyczny mecz. Chcieliśmy uniknąć kontrataków, bo są w nich bardzo groźni, dlatego trzymaliśmy linię nieco niżej. Nie był to fantastyczny mecz, ale dobrze kontrolowaliśmy to, co działo się z tyłu. Największą zaletą Lipska były kontrataki, więc musieliśmy się do tego dostosować i przed tym zabezpieczyć. Kiedy oni obniżyli tempo, my podeszliśmy wyżej i wygraliśmy. Gdy jest taki moment w sezonie, nie mogę prosić moich zawodników, by grali w sposób spektakularny. Muszę ich prosić, by grali inteligentnie.

Nie wiem, ile już meczów w Lidze Mistrzów miałem, ale nigdy nie jestem spokojny na ławce. To się nigdy nie zdarzyło i nigdy się nie zdarzy. To, co wyróżnia ten klub, to fakt, że ci zawodnicy są wielkimi madridistami. Ta koszulka to dla nich duża odpowiedzialność – zapewnia Ancelotti.

W środowym meczu zabrakło Karima Benzemy, czyli absolutnego lidera ofensywy mistrzów Hiszpanii. Ancelotti nie deklaruje, czy Francuz pojawi się na boisku już w najbliższym spotkaniu. W klubie ostrożnie podchodzi się do kwestii jego zdrowia.

Nie zmieniamy strategii co do Karima. Być może w niektórych meczach nam go brakuje, ale nie zmieniamy przez to planu na mecz. Zobaczymy, czy w najbliższych dniach będzie mógł wrócić do treningów. Nie będziemy podejmować żadnego ryzyka. Jeśli będzie dobrze trenował w sobotę, zagra. Jeśli nie, nie zagra – przekonuje włoski szkoleniowiec.

