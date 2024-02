Wielkie pieniądze od UEFA. Kluby zarobią znacznie więcej

UEFA postanowiła odpowiedzieć na plany utworzenia konkurencyjnej Superligi decyzją o dodatkowych nagrodach w europejskich pucharach. Do rozgrywek ma trafić co sezon 500 milionów euro.

IMAGO / ActionPictures Na zdjęciu: Mecz Ligi Mistrzów, Niklas Suele

UEFA boi się konkurencji w postaci Superligi

Kluby mają być kuszone dodatkowymi nagrodami

UEFA zapowiada dodatkowe 500 milionów euro nagród

Kluby zarobią więcej pieniędzy w Lidze Mistrzów

UEFA przegrała przed Trybunałem Unii Europejskiej w sprawie Superligi. Zgodnie z decyzją sędziów działacze federacji nie mają prawa blokować powstania nowych rozgrywek piłkarskich. Co prawda większość klubów i federacji deklaruje, że nie porzuci zmagań pod egidą UEFA, to jednak jej prezydent Aleksander Ceferin nie zamierza stać bezczynnie. Ostatnio zapadła decyzja o dodatkowych nagrodach pieniężnych w Lidze Mistrzów, Europa League i Lidze Konferencji.

Jak donosi Relevo, UEFA postanowiła dodać do puli nagród tych trzech rozgrywek aż 500 milionów euro. Co więcej, 93,5 procent przychodów z zawodów trafi teraz do uczestników, a tylko 6,5 proc. zostanie zatrzymane przez UEFA.

Co ważne zmiany dotyczyć będą też wpływów związanych z transmisjami telewizyjnymi. Premiować będzie to zwłaszcza wielkie kluby, które otrzymają dodatkowe środki na podstawie oglądalności ich meczów w Europie z ostatnich dziesięciu lat.

Aleksander Ceferin liczy na to, że zapowiedziane zmiany będą dodatkowym argumentem zniechęcającym do dołączenia do projektu Superligi.