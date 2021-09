UEFA wprowadza zmiany. Zaszczepieni bez testów

Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zatwierdził w poniedziałek istotne zmiany w protokole dotyczącym organizacji spotkań w trakcie pandemii koronawirusa. Dotyczą one między innymi rezygnacji z testowania zawodników oraz umożliwienia oglądania meczów kibicom drużyn przyjezdnych.

UEFA zmienia protokół

Już w przyszłym tygodniu rozegrane zostaną pierwsze spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. W ich trakcie będzie obowiązywały zmiany wprowadzone przez Komitet Wykonawczy UEFA do protokołu koronawirusowego.

Jedną decyzji, która zapadła w poniedziałek jest wyłączenie wszystkich osób, które są w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi lub są ozdrowieńcami z dalszych testów. UEFA zaznacza jednak, że do wyłącznej odpowiedzialności poszczególnych klubów należy sprawdzenie przed podróżą do innego kraju, czy wszystkie zaszczepione osoby lub ozdrowieńcy z drużyny mają pozwolenie na wjazd do kraju zgodnie z wszelkimi wymogami nałożonymi przez właściwe władze krajowe lub lokalne.

Obejmuje to między innymi sprawdzenie, czy rodzaj szczepień wszystkich osób z delegacji drużyny jest akceptowany przez władze kraju, do którego udają się na mecz. Jeżeli w danym kraju obowiązuje dodatkowe wymogi wjazdowe (np. badanie po przyjeździe), klub jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad.

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) postanowiła również pozostawić wszelkie decyzje dotyczące kibiców w gestii odpowiednich właściwych organów. Zdecydowano także o ponownym umożliwieniu oglądania z trybun spotkań swojej drużyny przez kibiców gości. Kluby będą zobowiązane do przekazania drużynom przeciwnym biletów na mecz w liczbie odpowiadającej 5 procent pojemności stadionu.