Tuchel oczekuje więcej od Ziyecha

Hakim Ziyech strzelił gola na wagę zwycięstwa Chelsea nad Malmoe w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mimo to, menedżer The Blues, Thomas Tuchel przyznał, że oczekuje od swojego podopiecznego znacznie lepszej postawy.

Hakim Ziyech zdobył we wtorek jedyną bramkę na Eleda Stadium

Chelsea wygrała 1:0 i mocno przybliżyła się do awansu do 1/8 finału Champions League

Algierczyk po zakończeniu spotkania, nie usłyszał jednak od Thomasa Tuchela wyłącznie pochwał

Skruszył szwedzki mur

Chelsea nie miała wczoraj w Malmoe łatwej przeprawy. Mimo oddania aż 22 strzałów (11 celnych) i 73% posiadania piłki, obrońcy Pucharu Ligi Mistrzów długo bili głową w mur. Za sprawą Ziyecha udało się go sforsować dopiero w 56. minucie. Dla Markończyka było to premierowe trafienie w sezonie 2021/2022 i pierwsze w niebieskich barwach od trzech miesięcy. A wszystko to przez kontuzję pleców, z którą Ziyech zmagał się latem.

Były gracz Ajaksu Amsterdam był bez wątpienia najjaśniejszą postacią wtorkowego spotkania. Atakował środkiem i z obu skrzydeł, stanowiąc dla defensywy mistrzów Szwecji największe zagrożenie. Thomas Tuchel po końcowym gwizdku arbitra przyznał jednak, że oczekuje od Ziyecha jeszcze lepszej postawy.

Ciężka praca i świadomość

– Czy ten gol może pomóc Ziyechowi? Oczywiście, ale wciąż oczekuje od niego lepszej postawy. Uważam, że jest miejsce na poprawę czasu podejmowania decyzji, połączeń na boisku czy konsekwencji – przyznał niemiecki szkoleniowiec.

– Zawsze polegamy na jego ciężkiej pracy, świadomości, kontrataku. To ogromna część jego występów. Wciąż może być bardziej dokładny i bardziej wpasować się w rytm naszej gry. Kontuzja pleców mu to jednak mocno utrudniła – zauważył.

