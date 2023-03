Tottenham zremisował bezbramkowo z Milanem w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ten wynik sprawia, że to "Rossoneri" cieszą się z awansu do ćwierćfinału rozgrywek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Theo Hernandez

Tottenham nie był w stanie odrobić straty z pierwszego meczu

Spotkanie w Londynie zakończyło się bezbramkowym remisem

Milan świętuje awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Tottenham bezradny przed własną publicznością

Po meczu na San Siro bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów był Milan, który wygrał 1-0. W Londynie to na Tottenhamie ciążyła więc presja odrobienia wyniku. Biorąc pod uwagę potencjał kadrowy obu drużyn – mimo niekorzystnego rezultatu to wciąż Koguty postrzegane były jako faworyt do pozostania w rozgrywkach.

W pierwszej połowie żadna z drużyn nie wykazywała przesadnej chęci do tworzenia zagrożenia pod bramką rywala. Nie oglądaliśmy bowiem ani jednego celnego strzału, a co za tym idzie – do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Po zmianie stron wydawało się, że Tottenham ruszy do ataku, lecz lepsze okazje do wyjścia na prowadzenie miał Milan. Sytuacja gospodarzy skomplikowała się jeszcze bardziej w 77. minucie. Nierozważnie zachował się Cristian Romero, który brutalnie sfaulował Theo Hernandeza, w związku z czym arbiter pokazał mu drugą żółtą kartkę i wyprosił z boiska.

Najlepszą szansę do odrobienia strat Tottenham miał w doliczonym czasie gry. Po uderzeniu głową jednego z zawodników świetną interwencją popisał się Mike Maignan. Chwilę później Milan przeprowadził kontratak, który zakończył się strzałem w słupek Divocka Origiego. Londyńczycy nie byli już w stanie przeprowadzić skutecznego ataku, a sędzia zakończył spotkanie.