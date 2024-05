Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Edin Terzić

Terzić ostrzega Real Madryt przed finałem Ligi Mistrzów

Podczas konferencji prasowej trener Borussii Dortmund, Edin Terzić, wyraził optymizm i pewność co do szans swojego zespołu w wielkim finale Ligi Mistrzów na Wembley w Londynie. Mimo, że Real Madryt nie zwykł przegrywać decydujących starć, szkoleniowiec BVB odważnie stwierdził: – To jest moment, w którym passa ośmiu zwycięstw Realu Madryt w ośmiu finałach się zakończy.

Jedyny triumf Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów miał miejsce w sezonie 1997/1998. Terzic nie jest zadowolony z samego uczestnictwa w finale, ale zamierza przywieźć upragnione trofeum z powrotem do Dortmundu. – Sam awans do finału to nie jest coś, co sprawia, że możemy być zadowoleni. Chcemy przywieźć trofeum do Dortmundu. Nie byliśmy tak blisko od dawna. Tutaj wszyscy czekają na ten sukces już tak długo.

41-letni trener podkreślił, że cała uwaga i przygotowania zespołu są skoncentrowane na tym decydującym meczu. – Czeka na nas absolutnie najważniejsze starcie. Wszystko sprowadzamy do tego jednego meczu. Gdy o trofeum rozgrywasz tylko jedno spotkanie, wszystko jest możliwe.

Borussia Dortmund w drodze do finału pokonała takie potęgi jak Atletico Madryt i Paris Saint-Germain. Choć to Real Madryt jest zdecydowanym faworytem to eksperci nie skreślają Niemców przed pierwszym gwizdkiem. Królewscy będą musieli bardzo się natrudzić, jeśli chcą sięgnąć po puchar.

Zobacz również: FC Barcelona po zmianie trenera rezygnuje z głośnego transferu. Ma inne priorytety